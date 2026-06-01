Basant Agro Tech (India) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Basant Agro Tech (India) äußerte sich am 29.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 INR, nach 0,130 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,90 Prozent auf 1,63 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,770 INR. Im Vorjahr waren 0,460 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 5,68 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 22,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at