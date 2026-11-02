Basant Agro Tech (India) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Basant Agro Tech (India) veröffentlichte am 30.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,20 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,06 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,29 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at