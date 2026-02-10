|
Basant Agro Tech (India) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Basant Agro Tech (India) präsentierte am 09.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,23 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 51,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 810,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.
