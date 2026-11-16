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16.11.2026 06:31:29
BASE: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
BASE hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
BASE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 63,49 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 56,53 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 5,97 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,46 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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