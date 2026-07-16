BASE FOOD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BASE FOOD veröffentlichte am 15.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

BASE FOOD vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,24 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,880 JPY je Aktie erwirtschaftet.

BASE FOOD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,95 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at