BASE FOOD gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BASE FOOD hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,54 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,980 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 16,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,38 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,75 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at