BASE FOOD gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BASE FOOD präsentierte am 14.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,72 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASE FOOD 4,42 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASE FOOD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,74 Milliarden JPY im Vergleich zu 4,00 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at