BASE, gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BASE, äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,58 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,09 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat BASE, 6,15 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 34,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at