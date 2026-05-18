BASE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

BASE hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 55,59 JPY gegenüber 59,70 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,47 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at