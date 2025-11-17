BASE: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BASE lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 56,53 JPY. Im Vorjahresviertel waren 51,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,46 Milliarden JPY – ein Plus von 7,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASE 5,07 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at