Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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04.07.2026 11:45:00

Based on Its Latest Valuation, Is SpaceX Stock a Buy in July?

Now that the dust has settled a bit from the massive June IPO of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, it looks like the company's $2 trillion-plus valuation isn't going anywhere anytime soon.Does that mean the company could be a buy in July? Here's what investors should consider before jumping in.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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