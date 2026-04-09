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09.04.2026 06:31:29
Baselode Energy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Baselode Energy präsentierte am 07.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,40 CAD gegenüber -0,150 CAD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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