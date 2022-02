BASF: Aktie kurz vor Ausbruch

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Run auf Value-Aktien hat den BASF -Anteilscheinen zu einer starken Aufholjagd verholfen. Seit Dezember konnten sie bereits knapp 20 Prozent an Wert gutmachen. Nachdem sie während ihrer Aufwärtsbewegung mehrere Kaufsignale ausgelöst hatten, steht ein weiteres bereits kurz bevor. Darauf sollten Trader achten.Nur wenige Tage nach Jahreswechsel glückte der Aktie des Chemieriesens BASF der Befreiungsschlag. Mit dem Sprung über die Hürde bei 63 Euro brach sie aus dem mittelfristigen Abwärtskanal nach oben aus. Kurz darauf knackte der Titel den nächsten Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 65,60 Euro und kletterte dann bis an die Horizontale bei 69 Euro. Nachdem die Aktie an der Marke abprallte und dabei erneut bis an den GD200 zurückfiel, konsolidierte sie in Form eines aufsteigenden Keils.Dank der starken Kursentwicklung in dieser Handelswoche steht der Wert aber nun nur noch knapp unter der oberen Keilbegrenzung bei 69,35 Euro. Kann diese an den folgenden Handelstagen überwunden werden, würde dies die Konsolidierungsformation auflösen und dabei ein Kaufsignal generieren. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist dann wahrscheinlich. In den Fokus rückt dann auf kurze Sicht die massive Widerstandszone um 73 Euro.