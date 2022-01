BASF: Die Bullen sind zurück

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die Aktie des deutschen Chemieriesens BASF hat in den vergangenen Wochen einen starken Rebound auf das Börsenparkett gelegt. Die jüngsten Marktturbulenzen gingen allerdings auch an dem DAX-Titel nicht spurlos vorbei. Für die Anleger wird es jetzt aber richtig spannend, da die Ausgangslage attraktiv erscheint. Auf diese Marken kommt es jetzt an.Vor rund acht Wochen sah die Lage bei der BASF-Aktie alles andere als rosig aus. Zum Monatswechsel in den Dezember markierte der Titel noch ein frisches Jahrestief bei 57 Euro und das, obwohl die Quartalszahlen einige Tage zuvor positiv ausgefallen waren. Auch viele Experten sehen weiteres Erholungspotenzial bei der Aktie.Aufgrund der Angst vor einer Zinswende suchten die Anleger zum Jahresende dann verstärkt nach konservativen Value-Papieren. Da die BASF-Aktie zu diesem Zeitpunkt günstig bewertet und zugleich mit einer Dividendenrendite von über fünf Prozent lockte, war das Kaufinteresse groß. Der Kurs verteuerte sich vom Jahrestief um bis zu 20 Prozent in nur 32 Handelstagen.Vom frischen Mehrmonatshoch bei 68,46 Euro setzten erste Gewinnmitnahmen ein und die Unsicherheit am Markt ließ die Aktie am gestrigen Montag bis auf 63,46 Euro absacken. Nun hellt sich die Stimmung wieder auf und der Kurs kletterte bis zum GD200 bei 65,30 Euro.