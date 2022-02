BASF: Eine gute Chance zum Einstieg?

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die BASF -Aktie ist am Montag unter Druck geraten. Das lag an der Meldung, wonach sich der Mit-Gesellschafter der Öl - und Gastochter Wintershall Dea, Letter One, gegen einen baldigen Börsengang ausgesprochen hatte (DER AKTIONÄR berichtete). Nach Ansicht der Experten von Jefferies stellt dies eine gute Kaufgelegenheit dar. So hat deren Analyst Chris Counihan die BASF-Anteile erneut mit "Buy" eingestuft. Das Kursziel beziffert er unverändert auf 85,00 Euro, was stattliche 26 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liegt. Für ihn belegt die mögliche Blockade von Letter One nur einmal mehr, welch große Herausforderung es für den DAX-Konzern werden dürfte, die Energietochter an die Börse zu bringen. Seiner Ansicht nach dürften die Erwartungen der Marktteilnehmer diesbezüglich aber ohnehin nicht allzu groß sein.