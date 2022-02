BASF: Eine interessante Innovation

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Bei BASF wird Forschung traditionell großgeschrieben. Dabei konzentriert sich das Unternehmen nicht nur auf die klassische Chemie, sondern auch immer mehr auch auf landwirtschaftliche Produkte. So hat der DAX-Konzern nun wieder einmal eine Innovation entwickelt, die vielen Menschen das Leben erleichtern könnte. Denn der BASF-Saatgutsparte ist es gelungen, eine „tränenlose“ Zwiebel zu entwickeln. Nun sollen in verschiedenen europäischen Ländern Pilotverkäufe für das Produkt mit dem Namen Sunions starten. Ein weiterer Vorteil dieser Neuentwicklung: Die Zwiebelsorte soll während der Lagerung nicht schärfer werden, sondern eher süßer und milder. Mehr dazu lesen Sie hier.Indes hat die Die DZ Bank das Kursziel für die BASF-Aktie von 79 auf 81 Euro erhöht. Das Anlagevotum wurde erneut mit "Kaufen" bestätigt. Analyst Peter Spengler erwartet, dass sich der positive Gewinntrend der vergangenen Quartale weiter fortsetzen wird. Steigende Kosten dürfte der Chemie-Weltmarktführer weiterhin an seine Kunden weiterreichen können. Aufgrund dessen hat Spengler die Gewinnschätzungen erhöht.