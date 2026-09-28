Evonik Aktie
WKN DE: EVNK01 / ISIN: DE000EVNK013
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28.09.2026 18:23:00
BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus
Der Chemieriese BASF aus Ludwigshafen ist mit einer Offerte für den Konkurrenten Evonik abgeblitzt. Eine Schlüsselrolle fällt der RAG-Stiftung als Evonik-Aktionärin zu. Dort im Kuratorium: NRW-Ministerpräsident Wüst.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu BASF
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28.09.26
|BASF should take another crack at chemicals M&A (Financial Times)
|
28.09.26
|BASF: Evonik schlägt Übernahmeangebot aus (Spiegel Online)
|
28.09.26
|BASF will Evonik: IGBCE sieht 'offene und kritische Fragen' (dpa-AFX)
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28.09.26
|Evonik rejects €10.3bn BASF bid to consolidate chemicals industry (Financial Times)
|
28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
28.09.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
28.09.26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
28.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 fällt am Montagmittag (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.09.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|12,40
|0,00%
|BASF
|50,63
|0,62%
|Evonik AG
|20,20
|2,02%
|Evonik Industries AG Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh
|9,70
|4,30%