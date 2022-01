BASF: Noch höhere Gewinne erwartet

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Nach einem starken Start in das neue Börsenjahr setzte im Zuge der allgemein schlechten Stimmung an den Märkten weltweit auch bei der BASF -Aktie eine deutliche Korrektur ein. Jedoch sieht es charttechnisch betrachtet weiterhin gut aus (mehr dazu lesen Sie hier). Und auch aus fundamentaler Sicht besteht kein Grund zur Sorge - im Gegenteil. So haben die Experten der US-Bank JPMorgan das Kursziel für die Anteilscheine des weltgrößten Chemiekonzerns vor den Quartalszahlen von 78 auf 80 Euro angehoben. Das Anlagevotum lautet unverändert "Overweight". Analyst Chetan Udeshi geht davon aus, dass das Ergebnis für das Schlussquartal den Markterwartungen entsprechen dürfte oder sie vielleicht sogar leicht übertreffen könnte. Udeshi erhöhte zudem seine Gewinnprognosen für BASF.