BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|
21.03.2026 08:26:00
BASF: Vorstandschef Markus Kamieth verteidigt Milliardeninvestitionen in China
Trotz heftiger Kritik hat BASF in China einen neuen Standort errichtet. Nun räumte Konzernchef Kamieth ein, dass sich die Investition viel später auszahlen wird als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASF
|
08:26
|BASF: Vorstandschef Markus Kamieth verteidigt Milliardeninvestitionen in China (Spiegel Online)
|
20.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
20.03.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.03.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.03.26
|STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittwochmittag freundlich (finanzen.at)
|
16.03.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.03.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)