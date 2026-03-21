BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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21.03.2026 08:26:00

BASF: Vorstandschef Markus Kamieth verteidigt Milliardeninvestitionen in China

Trotz heftiger Kritik hat BASF in China einen neuen Standort errichtet. Nun räumte Konzernchef Kamieth ein, dass sich die Investition viel später auszahlen wird als geplant.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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