BASF-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Underweight

Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Katie Richards fühlt sich wohl mit ihrer negativen Bewertung des Chemiekonzerns, wie sie am Dienstag schrieb. In einigen Bereichen sollte es zwar antreiben, dass höhere Kosten weiter gegeben werden und das Angebot knapp wird, doch dafür hätten sich Anleger schon in Stellung gebracht. Die zentrale Debatte sei nun, wie lange die Situation so bleibt, denn höhere Preise drohten die Nachfrage zu schwächen.

Zwischen Kursziel und Realität: Die BASF-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 54,38 EUR. Hiermit hat das Papier noch Abwärtsspielraum von 26,44 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. 41 170 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 legte die Aktie um 22,4 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte BASF am 30.04.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 06:07 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.