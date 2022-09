BASF-Aktie: BASF will 2023 elektrische Steamcracker starten

BASF lässt sich von Linde am Standort Ludwigshafen zwei Steamcracker-Öfen zur Aufspaltung von Kohlenwasserstoffe in Olefine und Aromaten bauen, die mit erneuerbarem Strom beheizt werden.

Die weltweit erste großtechnische Demonstrationsanlage dieser Art soll 2023 in Betrieb genommen werden und dann mit 6 Megawatt Grünstrom in der Stunde rund 4 Tonnen Kohlenwasserstoffe verarbeiten, wie BASF, der saudische Chemiekonzern Sabic als Co-Investor sowie Linde beim Baustart mitteilten.

Üblicherweise werden Steamcracker mit Gas betrieben. BASF sucht nach einem Weg, diesen sehr energieaufwendigen Prozess am Anfang der Verbundproduktion von Chemikalien klimaneutral realisieren zu können. Langfristig soll ein Windpark in der Nordsee den erforderlichen Grünstrom für BASF in Ludwigshafen liefern. Linde wird die im Rahmen des Projekts entwickelten Technologien in Zukunft vermarkten. Deren Entwicklung wird vom Bundeswirtschaftsministerium mit 14,8 Millionen Euro gefördert.

> Die BASF-Aktie zeigt sich via XETRA 1,37 Prozent tiefer bei 41,50 Euro.

