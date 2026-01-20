BASF-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebns (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an.

Das Papier von BASF befand sich um 11:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 43,56 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 519 572 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 2,0 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 27.02.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

