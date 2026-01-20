BASF Aktie

Aktie unter die Lupe 20.01.2026 11:34:47

BASF-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des BASF-Papiers durch Bernstein Research-Analyst James Hooper.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 51 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. James Hooper rechnet mit konservativen Prognosen der europäischen Chemiekonzerne für 2026, wie er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen für das vierte Quartal 2025 schrieb. Für BASF senkte er seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebns (Ebitda) 2025, hob sie für 2026 aber an.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Das Papier von BASF befand sich um 11:18 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 43,56 EUR ab. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 21,67 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Von der BASF-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 519 572 Stück gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 2,0 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 27.02.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 21:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 05:13 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF SE

10:40 BASF Outperform Bernstein Research
16.01.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 BASF Equal Weight Barclays Capital
14.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
13.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
