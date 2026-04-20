BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Einstufung 'Outperform'
|
20.04.2026 11:29:00
BASF-Aktie dennoch schwächer: Bernstein hebt Ziel
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF von 53 auf 61 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Verwerfungen im Zuge des Nahost-Kriegs hätten so manches Überkapazitätsproblem in der Chemiebranche gelöst, schrieb James Hooper am Freitagabend. Selbst wenn die Straße von Hormus nun wieder geöffnet bleibe, reiche der Rückstau in der Lieferkette kurzfristig für positive Ergebnisüberraschungen. Hooper nennt hier explizit BASF und die nun nicht mehr negativ eingestuften Arkema.
Am Montag notiert die BASF-Aktie im XETRA-Handel zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 52,56 Euro.
/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2026 / 20:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2026 / 04:32 / UTC
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Bildquelle: BASF SE
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