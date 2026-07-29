BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Rating im Fokus
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29.07.2026 15:43:47
BASF-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt
Deutsche Bank Research hat BASF nach endgültigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Nach den vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal und der angehobenen Jahresprognose habe der Chemiekonzern nun das vollständige Zahlenwerk sowie Details zu den Segmenten veröffentlicht und ein neues Aktienrückkaufprogramm bekannt gegeben, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Analystin hält die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 weiterhin für potenziell konservativ, da das Management Abwärtsrisiken wie etwa Nachfrage-Einbrüche berücksichtige, die sich bislang noch nicht manifestiert haben.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktie notierte um 15:27 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 50,90 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 17,88 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 504 994 BASF-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 ging es für das Papier um 19,5 Prozent aufwärts. Die kommende Q2 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.07.2026 veröffentlicht.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 10:56 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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