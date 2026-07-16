BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Analyse im Blick
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16.07.2026 10:52:47
BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für das zweite Quartal und einer Prognoseerhöhung auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Die Eckdaten seien stark ausgefallen und die neuen Jahresziele des Chemiekonzerns erschienen konservativ, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht strukturelle Geschäftstreiber, die ihre Wirkung entfalteten.
Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:36 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 48,39 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 24,01 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 359 652 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13,6 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 29.07.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q2 2026 gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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