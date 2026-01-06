BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Experten-Analyse
|
06.01.2026 17:04:49
BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies auf die am 27. Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal und rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie geringere Erträge in den meisten Geschäftsbereichen außer Surface Technologies. Die schwache Nachfrage habe sich voraussichtlich nahezu überall fortgesetzt.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 44,64 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 121 657 BASF-Aktien umgesetzt. Voraussichtlich am 27.02.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Zuversicht in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 schlussendlich steigen (finanzen.at)
|
05.01.26
|BASF-Aktie fällt: Fokus auf Mega-Werk Zhanjiang (dpa-AFX)
|
05.01.26
|Optimismus in Frankfurt: Am Nachmittag Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.at)
|
05.01.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt nachmittags zu (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,61
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.