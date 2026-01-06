BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold

Das BASF-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Virginie Boucher-Ferte genauer unter die Lupe genommen.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analystin Virginie Boucher-Ferte verwies auf die am 27. Februar anstehenden Zahlen zum vierten Quartal und rechnet mit einem Rückgang des operativen Ergebnisses um 17 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Als Grund nannte sie in ihrer am Dienstag vorliegenden Studie geringere Erträge in den meisten Geschäftsbereichen außer Surface Technologies. Die schwache Nachfrage habe sich voraussichtlich nahezu überall fortgesetzt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BASF-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 16:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 44,64 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 0,81 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 121 657 BASF-Aktien umgesetzt. Voraussichtlich am 27.02.2026 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.