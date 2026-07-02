BASF-Aktie erhält von Goldman Sachs Group Inc. Bewertung: Buy

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 63 auf 57 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwoch vor dem Quartalsbericht der Ludwigshafener Ende Juli noch einmal an. Die Auftragsbücher seien für den Sommer noch gut gefüllt. Im ersten Halbjahr vorgezogene Bestellungen könnten aber insgesamt das Geschäft etwas bremsen.

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Um 11:33 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 47,03 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 21,20 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 259 119 Stück. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 10,4 Prozent zu. Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte BASF am 29.07.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 14:39 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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