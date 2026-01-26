BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Strategie
|
26.01.2026 17:02:40
BASF-Aktie fester: Chemiekonzern treibt strategische Fokussierung voran
Trinamix entwickelt Lösungen auf Basis von biometrischer Bildgebung und mobiler NIR-Spektroskopie. Sie wurde 2015 als Tochtergesellschaft der BASF gegründet und hat ihren Hauptsitz in Ludwigshafen. Weltweit beschäftigt sie rund 200 Mitarbeitende und hält mehr als 800 Patente und Patentanmeldungen.
Bei der Neubewertung von Trinamix stünden Restrukturierung, Kosteneffizienz und Wertoptimierung im Vordergrund, und zu den Maßnahmen könnte auch der Verkauf einzelner Arbeitsfelder gehören, erklärte BASF am Montagnachmittag. In diesem Zusammenhang erfolge zudem ein Wechsel in der Geschäftsführung. Der bisherige Geschäftsführer sei zum 26. Januar 2026 aus der Geschäftsführung ausgeschieden, seine Nachfolge tritt Lothar Laupichler an. Er hatte zuletzt das globale Electronic-Materials-Geschäft von BASF geleitet.Via XETRA legt die BASF-Aktie am Montag zeitweise 0,37 Prozent zu auf 46,27 Euro.
DJG/cbr/cln
(END) Dow Jones Newswires
January 26, 2026 10:55 ET (15:55 GMT)
DOW JONES
