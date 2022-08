BASF-Aktie gewinnt: BASF kauft Grünstrom in den USA

Sie gleichen an mehr als 20 Produktionsstandorten des Chemiekonzerns in verschiedenen US-Bundesstaaten die fossil erzeugte elektrische Energie im dortigen Netz aus, wie BASF in Florham Park im Bundesstaat New Jersey mitteilte.

Der Anteil erneuerbarer Energien am gesamten Stromverbrauch der BASF in den USA steigt dadurch auf mehr als ein Viertel. 100 Megawatt Grünstrom-Kapazität stellt Dawn Solar zur Verfügung, weitere 150 Megawatt kommen von EDF Energy Services.

BASF will die eigenen Treibhausgasemissionen bis 2030 verglichen mit 2018 um 25 Prozent senken und bis 2050 klimaneutral wirtschaften. In Europa setzt der Chemieriese auch auf eigene Windparks, um die erforderlichen Strommengen zu beschaffen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,26 Prozent höher bei 43,86 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)