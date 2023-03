BASF-Aktie gewinnt: BASF will Aktionären in Zukunft hybride und virtuelle Hauptversammlungen ermöglichen

Der Vorstand solle in der Satzung ermächtigt werden, das Aktionärstreffen "bei Bedarf auch als hybride Veranstaltung abzuhalten", heißt es in Tagesordnungspunkt sieben der Einladung zur diesjährigen Hauptversammlung, die der Chemieriese am 27. April im Congress Center Rosengarten in Mannheim in Präsenz abhalten will.

Alternativ will sich BASF auch die Option einer virtuellen Hauptversammlung offenhalten. Auch dahingehend soll die Satzung geändert werden.

Während das hybride Format dauerhaft möglich sein soll, will BASF die Ermächtigung des Vorstands für das virtuelle Format auf maximal zwei Jahre festschreiben.

Satzungsänderungen zur Einführung des virtuellen Formats haben bereits einige deutsche Konzerne von ihren Anteilseignern beschließen lassen.

Die BASF-Aktie gewinnt im XETRA Handel zeitweise 0,34 Prozent auf 44,69 Euro.

DJG/rio/uxd

(END) Dow Jones Newswires

FRANKFURT (Dow Jones)