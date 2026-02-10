BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Buy-Einstufung 10.02.2026 11:22:48

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt

Die BASF-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. genauestens überprüft. Hier sind die Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 48 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 11:06 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 4,0 Prozent auf 50,60 EUR nach oben. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,53 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1 446 073 BASF-Aktien. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 13,9 Prozent nach oben. Die Ergebnisse für Q4 2025 dürfte BASF am 27.02.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF SE

