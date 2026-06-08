BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Aktienbewertung
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08.06.2026 12:52:47
BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. gibt Buy-Bewertung bekannt
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 65 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Georgina Fraser positioniert sich in ihrer Branchenanalyse vom Montag für einen neuerlichen Abschwung für Europas Chemiebranche. Die Expertin nahm insgesamt sieben Umstufungen vor. Nachdem sie bislang auf die Sonderkonjunktur im Zuge des Nahost-Kriegs gesetzt hatte, machen sie zwei Aspekte wieder vorsichtiger: Der aktuelle Nachfragerückgang sei deutlicher und schneller gekommen als gedacht, und stärkerer Exportdruck aus China sowie höhere Grundstoffe-Flexibilität hätten einen Großteil der vermeintlichen Marktchancen der Europäer wieder "aufgefressen". Ihre Schätzungen seien nun geprägt von Preisen zulasten der Absatzvolumina und geringeren Chancen auf Verbesserung der Profitabilität. Bei BASF und Umicore weicht sie allerdings besonders stark nach oben ab vom operativen Ergebniskonsens für 2027.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die BASF-Aktie wies um 12:36 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 50,12 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 25,70 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 471 594 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Anteilsschein 17,6 Prozent. Die Vorlage der Q2 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.07.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 08:03 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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