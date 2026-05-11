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BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Aktuelle Analyse 11.05.2026 12:28:52

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

BASF-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Buy

BASF-Papier wurde einer eingehenden Untersuchung durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst Georgina Fraser unterzogen.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 63 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Freitag an die Resultate des ersten Quartals an.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der BASF-Aktie zur Zeit der Analyse

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:12 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 53,23 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 22,11 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 715 798 BASF-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 24,9 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q2 2026 dürfte BASF am 29.07.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 12:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Bildquelle: BASF SE

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