BASF-Aktie im Minus: BASF gründet JV für Windparkbau in China

BASF sichert mit der Beteiligung an einem Windpark in China einen Teil der Versorgung seines Verbundstandortes Zhanjiang mit erneuerbarer Energie.

Wie der Chemiekonzern mitteilte, baut er gemeinsam mit Mingyang einen Offshore-Windpark in Südchina. An dem dafür gegründeten Joint Venture wird BASF 10 Prozent halten. Der Windpark, der 2025 in Betrieb gehen soll, wird über eine Kapazität von 500 Megawatt verfügen.

Der Standort Zhanjiang, in den BASF bis zu 10 Milliarden Euro investiert, soll von Anfang an zu 100 Prozent mit Strom aus erneuerbaren Quellen versorgt werden.

Via XETRA zeigte sich die BASF-Aktie am Freitag schlussendlich 0,43 Prozent schwächer bei 47,47 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)