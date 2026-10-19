BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Konsolidierungsmaßnahmen
|
19.10.2026 14:48:41
BASF-Aktie im Minus: Joint Venture mit HSCC in Europa geplant?
"Die europäische Chemieindustrie muss wettbewerbsfähiger werden", sagte BASF-CEO Markus Kamieth. Nötig seien Konsolidierungsmaßnahmen, um stärkere Unternehmen zu schaffen, die sich im globalen Wettbewerb erfolgreich behaupten können. "BASF beabsichtigt, diese Entwicklung aktiv mitzugestalten", so Kamieth.
Projektteams beider Unternehmen sollen nun eine Bewertung der möglichen Zusammenarbeit ausarbeiten. Ziel ist die Zusammenführung sich ergänzender Anlagen in einer kosteneffizienten Struktur, bei der die Wettbewerbsposition durch verbesserte Anlagenauslastung und niedrigere Kosten gestärkt würde.
BASF ist ein führender Hersteller von PA6 und Vorprodukten mit Anlagen in Ludwigshafen, Antwerpen, Caojing (China) und im texanischen Freeport. HSCC gehört zu den führenden Herstellern von Caprolactam und betreibt 31 Produktionsstandorte in China und Europa
Nicht Teil der Evaluierung sind den Angaben zufolge die nachgelagerten Geschäftsbereiche für technische Kunststoffe von BASF und HSCC.
Die BASF-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,35 Prozent auf 52,51 Euro.
DJG/rio/mgo
DOW JONES
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