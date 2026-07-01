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WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088

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Lacksparte 01.07.2026 16:58:40

BASF-Aktie im Minus: Surventis neuer Name für BASF Coatings - BASF hält nur noch 40 Prozent

BASF-Aktie im Minus: Surventis neuer Name für BASF Coatings - BASF hält nur noch 40 Prozent

Die ausgegliederte Lacksparte von BASF firmiert ab sofort unter dem Namen Surventis.

Die bisherige BASF Coatings startete am Mittwoch wie geplant als eigenständige Gesellschaft. Der Hersteller von Automobil- und Reparaturlacken sowie Oberflächentechnik gehört damit zu 60 Prozent Fonds, die von Carlyle in Partnerschaft mit der Qatar Investment Authority verwaltet werden. 40 Prozent hält weiter der frühere Mutterkonzern, der den Teilverkauf im vergangenen Oktober einfädelte. BASF fließen jetzt vor Steuern 5,8 Milliarden Euro zu.

Die Gesellschaft mit rund 3,9 Milliarden Euro Jahresumsatz und etwa 10.700 Beschäftigten hat ihren Sitz in Münster. Die neue Unternehmensführung um Jens Luehring hat die Aufgabe, Surventis bis 2027 börsenfähig zu machen.

Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden

Der Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle spült Milliarden Euro in die Kassen des Chemiekonzerns BASF. Das Ludwigshafener DAX-Unternehmen erhält einen Betrag vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent an der Sparte, zu der etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik gehören, wird BASF weiterhin halten.

Vorstandschef Markus Kamieth sprach zum Abschluss des Verkaufs von einem wichtigen Schritt für die Umsetzung des Konzernumbaus. Durch die Eigenkapitalbeteiligung werde der Chemiekonzern zudem auch weiterhin an der Wertschaffung des sogenannten Coatings-Geschäfts profitieren.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 46,73 Euro.

DOW JONES / LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

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Weitere Links:

BASF-Aktie in Rot: Carlyle darf BASF-Lackgeschäft übernehmen - EU fordert Zugeständnisse

Bildquelle: BASF

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