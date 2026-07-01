Carlyle Group Aktie
WKN DE: A2PXCR / ISIN: US14316J1088
|Lacksparte
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01.07.2026 16:58:40
BASF-Aktie im Minus: Surventis neuer Name für BASF Coatings - BASF hält nur noch 40 Prozent
Die Gesellschaft mit rund 3,9 Milliarden Euro Jahresumsatz und etwa 10.700 Beschäftigten hat ihren Sitz in Münster. Die neue Unternehmensführung um Jens Luehring hat die Aufgabe, Surventis bis 2027 börsenfähig zu machen.
Verkauf von Lacke-Sparte bringt BASF Milliarden
Der Verkauf des Lacke-Geschäfts an den US-Finanzinvestor Carlyle spült Milliarden Euro in die Kassen des Chemiekonzerns BASF. Das Ludwigshafener DAX-Unternehmen erhält einen Betrag vor Steuern von rund 5,8 Milliarden Euro. 40 Prozent an der Sparte, zu der etwa Fahrzeugserien- und Autoreparaturlacke sowie Oberflächentechnik gehören, wird BASF weiterhin halten.
Vorstandschef Markus Kamieth sprach zum Abschluss des Verkaufs von einem wichtigen Schritt für die Umsetzung des Konzernumbaus. Durch die Eigenkapitalbeteiligung werde der Chemiekonzern zudem auch weiterhin an der Wertschaffung des sogenannten Coatings-Geschäfts profitieren.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,12 Prozent tiefer bei 46,73 Euro.
DOW JONES / LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)
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