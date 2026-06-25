BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
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25.06.2026 15:20:42
BASF-Aktie in Rot: BASF Jens Luehring übernimmt Führung bei Coatings
BASF Coatings benannte jetzt das Leitungsteam für das Unternehmen, das in der nächsten Woche unabhängig vom bisherigen Mutterkonzern und mehrheitlich von Finanzinvestoren übernommen werden wird und bis 2027 börsenfähig sein soll.
CFO wird Michael Pontzen, lange Jahre Finanzchef bei der Bayer-Tochter Lanxess und zuletzt CFO beim Chemieunternehmen Nobian, wie die BASF-Tochter mitteilte. Chief Transformation Officer wird Ewout van Jarwaarde, der zuletzt dem Vorstand des Chemikalienhändlers Brenntag angehörte.
Durch die Ausgliederung wird BASF Coatings als "Standalone"-Unternehmen aufgestellt, um mit Fahrzeug- und Reparaturlacken sowie Oberflächentechnik flexibler am Markt agieren zu können. Die Mehrheit von 60 Prozent der Anteile wird dabei von der Investmentgesellschaft Carlyle und deren Partner, der Qatar Investment Authority (QIA), gehalten, während BASF eine Minderheitsbeteiligung von 40 Prozent behält.Via XETRA fällt die BASF-Aktie zeitweise um 1,29 Prozent auf 48,26 Euro.
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Bildquelle: BASF
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