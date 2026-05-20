BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Konzernumbau
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20.05.2026 17:51:41
BASF-Aktie in Rot: Fixkosten sollen bis 2029 deutlich fallen
Kamieth hatte in der ersten Phase der "Winning Ways"-Strategie eine Herauslösung von Geschäften außerhalb des Kernbereichs in Angriff genommen, darunter das Lack- und das Agrargeschäft. Diese seien nahezu abgeschlossen, hieß es.
BASF verkauft Silikategeschäft an US-Firma PQ
BASF verkauft sein Silikategeschäft und die damit verbundenen Unternehmensteile am Standort Düsseldorf-Holthausen an die PQ Corp mit Sitz im US-Bundesstaat Pennsylvania. Eine entsprechende Vereinbarung sei unterzeichnet worden, teilte der Chemiekonzern mit. Das US-Unternehmen wolle das Geschäft fortführen und weiterentwickeln. Umgesetzt werden dürfte der Verkauf in der zweiten Jahreshälfte. Angaben zu finanziellen Details wurden nicht gemacht. Bei BASF wurde das Geschäft als Teil des Bereichs Care Chemicals geführt.
Die BASF-Aktie notierte via XETRA letztlich 2,29 Prozent tiefer bei 51,10 Euro.
DOW JONES
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