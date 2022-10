BASF-Aktie legt zu: Budgetplanung 2023 wegen Energiepreisen nur eingeschränkz möglich

"Derzeit gibt es in Europa Tage, an denen der Gaspreis um 50 Euro pro Megawattstunde auf- und abspringt", sagt Hans-Ulrich Engel, Chief Financial and Chief Digital Officer der BASF SE . "Das sind riesige Sprünge in relativ kurzer Zeit." BASF gehört zu den Gas-Großverbrauchern und nutzt Erdgas zur Erzeugung von Strom und Dampf für seine Fabriken. Wie andere europäische Unternehmen ist auch Chemiekonzern von den Schwankungen der Gaspreise betroffen, da westliche Länder weitreichende Sanktionen gegen Russland verhängt haben. Die Energiekosten bei BASF kletterten im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 800 Millionen Euro auf 1,1 Milliarden Euro.

BASF entwickle zusätzlich zu den üblichen Best- und Worst-Case-Szenarien mindestens ein weiteres Szenario, um die hohe Unsicherheit bei den Energiekosten widerzuspiegeln, sagte Engel. Werkzeuge wie prädiktive Analytik und künstliche Intelligenz, die BASF seit 2019 einsetzt, hätten im aktuellen Umfeld an Bedeutung gewonnen, so Engel weiter. Das Unternehmen aktualisiere die Prognosen und Vorhersagen häufiger und analysiere die täglichen Verkaufs- und Auftragsvolumina, um den zukünftigen Energiebedarf zu antizipieren. Dennoch haben diese Tools ihre Grenzen, wie das Unternehmen im Jahr 2020 feststellen musste, als seine KI Schwierigkeiten hatte, die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zu berechnen. "Diese Werkzeuge haben einen großen Nachteil: Sie sind gut darin, Vorhersagen auf der Grundlage historischer Daten zu treffen, können aber Ausnahmen nicht sehr gut darstellen", fügte Engel hinzu.

BASF hat nach eigenen Angaben die Prognosetools verfeinert, was zu maschinell erstellten Vorhersagen geführt hat, die sich als genauer erwiesen haben als manuelle Prognosen. Rund 15.000 Menschen arbeiten bei BASF in den Bereichen Digitalisierung , Finanzen und globale Shared-Services-Teams. Der Chemieproduzent hat in den letzten Monaten Sparmaßnahmen ergriffen und Alternativen zum Gas erkundet. Zudem hat BASF den Gasverbrauch gesenkt, indem der Konzern die Produktionsmengen in den Ammoniakfabriken in Ludwigshafen und im belgischen Antwerpen reduziert hat. Engel lehnte es ab, sich zu den finanziellen Auswirkungen der Produktionskürzung zu äußern.

BASF arbeite daran, Gas durch alternative Brennstoffe oder Strom aus erneuerbaren Energien zu ersetzen, aber die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf den Gesamtverbrauch seien vernachlässigbar, sagte Engel und schätzte, dass die BASF etwa 7 bis 8 Prozent des gesamten Gasverbrauchs ersetzen kann. Die BASF bereitet sich auch auf eine eventuelle Gasknappheit vor, obwohl das Unternehmen zuversichtlich ist, seinen Hauptstandort in Ludwigshafen auch dann weiter betreiben zu können, wenn die deutschen Behörden mit der Rationierung des Brennstoffs beginnen. "Wir befinden uns in enger Abstimmung mit Behörden, Lieferanten und Netzbetreibern", sagte Engel und fügte hinzu, dass Deutschland in den letzten Monaten Fortschritte bei der Befüllung seiner Speichertanks gemacht habe.

Regierungsvertreter und Analysten hatten erklärt, dass die Anlage weiter betrieben werden könnte, wenn die Gasversorgung über 50 Prozent der maximalen Nachfrage des Drehkreuzes liege, indem die Last reduziert und Ersatzstoffe verwendet würden. Fällt das Angebot jedoch über einen längeren Zeitraum unter diesen Schwellenwert, müsste BASF die Produktion einstellen, wie das Unternehmen zuvor erklärt hat.

BASF hatte die Preise in der ersten Jahreshälfte um durchschnittlich 14 Prozent erhöht, bei bestimmten energieintensiven Produkten sogar um mehr als 30 Prozent. Dies hat zu einem Anstieg beim Umsatz geführt. BASF setzte im zweiten Quartal 23 Milliarden Euro um, das waren 16,3 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern blieb mit 2,3 Milliarden Euro gegenüber dem zweiten Quartal 2021 weitgehend unverändert. Man gehe jedoch davon aus, dass es schwieriger werden werde, die höheren Kosten an die Kunden weiterzugeben, sagte Engel. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich im zweiten Quartal auf 1,2 Milliarden Euro, 1,3 Milliarden Euro weniger als im Vorjahreszeitraum. Der freie Cashflow lag bei 336 Millionen Euro, gegenüber 1,8 Milliarden im zweiten Quartal 2021.

BASF trete bei den Einstellungen etwas auf die Bremse und reduziere das Marketingbudget, sagte Engel weiter und fügte aber hinzu, dass der Konzern nicht mit dem Abbau von Arbeitsplätzen begonnen habe.

Via XETRA steigt die BASF-Aktie zwischenzeitlich um 0,27 Prozent auf 41,38 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)