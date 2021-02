BASF-Aktie leichter: Air Liquide investiert 40 Millionen Euro an BASF-Standort

Wie Air Liquide mitteilte, wird das Unternehmen rund 40 Millionen Euro in den Bau einer Luftzerlegungsanlage (ASU) am BASF -Standort Schwarzheide zur Herstellung von Batteriematerialien investieren. Via XETRA verliert die BASF-Aktie aktuell 0,45 Prozent auf 66,36 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)