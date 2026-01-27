BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Kursziel gesenkt
|
27.01.2026 11:11:00
BASF-Aktie mit Verlusten: JPMorgan bleibt bei "Underweight"
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche.
Die BASF-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,62 Prozent auf 45,59 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX)
/rob/ag/gl
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: BASF,BASF SE
Nachrichten zu BASF
|
09:29
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Dienstagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|EQS-CMS: BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
26.01.26
|EQS-CMS: BASF SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.01.26
|Deutsche Bank AG gibt BASF-Aktie Hold (finanzen.at)
|
26.01.26
|DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein BASF-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.01.26
|BASF streicht Hunderte Millionen Euro Steuergeld ein (Spiegel Online)
Analysen zu BASF
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
|23.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|23.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06:39
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|BASF Halten
|DZ BANK
|23.01.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|23.01.26
|BASF Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,53
|-1,56%