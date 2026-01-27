BASF Aktie

Kursziel gesenkt 27.01.2026 11:11:00

BASF-Aktie mit Verlusten: JPMorgan bleibt bei "Underweight"

BASF-Aktie mit Verlusten: JPMorgan bleibt bei "Underweight"

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen.

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche.

Die BASF-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 1,62 Prozent auf 45,59 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX)

/rob/ag/gl

BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus

06:39 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
26.01.26 BASF Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
Aktien in diesem Artikel

BASF 45,53 -1,56% BASF

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX leichter -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex nachgibt. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

