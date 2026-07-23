BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Auftrag 23.07.2026 10:53:00

BASF-Aktie positiv: Kontinuität im Management durch Vertragsverlängerung

BASF-Aktie positiv: Kontinuität im Management durch Vertragsverlängerung

Der BASF-Aufsichtsrat hat die Bestellung der Vorstandsmitglieder Katja Scharpwinkel und Anup Kothari bis zum Ablauf der Hauptversammlung 2030 verlängert.

Die 56-jährige Katja Scharpwinkel wurde 2024 in den Vorstand berufen und ist Arbeitsdirektorin sowie Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen. Sie ist verantwortlich für die Bereiche European Site & Verbund Management, Global Engineering Services sowie Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality. Der ebenfalls 2024 in den Vorstand berufene 58-jährige Kothari ist für die Segmente Industrial Solutions und Surface Technologies verantwortlich und seit 2025 Chairman der BASF Corporation in den USA.

Im XETRA-Handel gewinnt die BASF-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent auf 49,79 Euro.

DJG/brb/kla

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Bildquelle: BASF

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