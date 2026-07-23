BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Auftrag
|
23.07.2026 10:53:00
BASF-Aktie positiv: Kontinuität im Management durch Vertragsverlängerung
Die 56-jährige Katja Scharpwinkel wurde 2024 in den Vorstand berufen und ist Arbeitsdirektorin sowie Standortleiterin für das Werk Ludwigshafen. Sie ist verantwortlich für die Bereiche European Site & Verbund Management, Global Engineering Services sowie Corporate Environmental Protection, Health, Safety & Quality. Der ebenfalls 2024 in den Vorstand berufene 58-jährige Kothari ist für die Segmente Industrial Solutions und Surface Technologies verantwortlich und seit 2025 Chairman der BASF Corporation in den USA.
Im XETRA-Handel gewinnt die BASF-Aktie am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent auf 49,79 Euro.
DJG/brb/kla
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: BASF
Nachrichten zu BASF
|
15:58
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Am Nachmittag Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Gute Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:27
|DAX aktuell: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels in Grün (finanzen.at)
|
23.07.26