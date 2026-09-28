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BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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Expertenmeinung 28.09.2026 18:18:00

BASF-Aktie schwächer: Analysten bewerten Übernahmepläne unterschiedlich

BASF-Aktie schwächer: Analysten bewerten Übernahmepläne unterschiedlich

Die Übernahmepläne des Chemiekonzerns werden von Experten unterschiedlich bewertet.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi untersuchte am Montag die strategische und finanzielle Logik eines möglichen Deals zwischen BASF und Evonik. Grundsätzlich sei eine sinnvolle Konsolidierung der einzige glaubwürdige Weg, angesichts des problematischen Branchenhintergrunds Wettbewerbsfähigkeit und Erträge zu steigern - über Größenvorteile, Portfoliofokus, Kostenminimierung und höhere Preismacht. BASF und Evonik hätten auf seiner Liste aber nicht zu den offensichtlichsten Optionen gehört, so Udeshi. Er geht davon aus, dass die Ludwigshafener an anderer Stelle höhere Erträge mit geringeren Ausführungsrisiken erzielen könnten. BASF habe bedeutende Überschneidungen mit Evonik bei etwa einem Drittel der Umsätze, aber zu einem geringeren Prozentsatz beim operativen Ergebnis.

Bernstein bleibt bei "Outperform"

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für BASF hingegen von 63 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper rechnete am Wochenende eine mögliche Kombination mit Evonik durch, wie er am Montag schrieb. Die reinen Zahlen erschienen attraktiv, die Anlagestory würde allerdings grundsätzlich komplexer.

Deutsche Bank Research bestätigt Kaufempfehlung

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro derweil auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen.

BASF will Evonik: IGBCE sieht 'offene und kritische Fragen'

Die Chemiegewerkschaft IGBCE hat sich skeptisch zum Übernahmeangebot der BASF für Evonik geäußert. Nach der Ankündigung der BASF, eine Übernahme des Wettbewerbers Evonik zu sondieren, blieben viele offene und kritische Fragen, erklärte die Gewerkschaft in Hannover.

Eine Übernahme eines erfolgreichen Unternehmens durch ein anderes erfolgreiches Unternehmen werde für ihre Standorte und Beschäftigten nicht allein dadurch zu einer Zukunftsgeschichte, dass das neue Gebilde größer werde, so der IGBCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis. Was Aktionären und Börsenhändlern schlüssig erscheinen möge, müsse mit Blick auf die Mitarbeitenden, die Standorte, den Markt und die heimische Wertschöpfung noch lange nicht sinnvoll sein.

Am Freitag hatten die beteiligten Unternehmen sowie die RAG-Stiftung als größte Evonik-Anteilseignerin bekannt gemacht, dass es ein Angebot gibt. Evonik sprach von einer unverbindlichen Ansprache durch die BASF. "Diese ist auf ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche Aktien der Gesellschaft gerichtet." Gespräche fänden derzeit nicht statt, teilte Evonik am Freitag weiter mit. BASF hatte mitgeteilt: "Fortgang und Ausgang der Sondierungen sind gegenwärtig offen." Die RAG-Stiftung, die die Folgekosten des deutschen Steinkohlebergbaus finanziert, hält derzeit knapp 44 Prozent an Evonik.

"Für die Beschäftigten und Standorte von BASF wie von Evonik braucht es vielmehr Zukunftsperspektiven und Investitionszusagen", erklärte Vassiliadis. Nur so werde trotz des hohen Konsolidierungsdrucks in der Branche eine Stärkung der deutschen und europäischen Standorte konkret greifbar. In beiden Unternehmen liefen derzeit ohnehin schon harte Restrukturierungs- und Personalabbauprogramme. "Beide Konzerne sollten sich hüten, diese Schraube zu überdrehen."

Im XETRA-Handel schloss die BASF-Aktie 0,28 Prozent tiefer bei 50,28 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: BASF SE

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