WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Ergebnis 23.01.2026 11:21:00

BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus

BASF-Aktie sinkt: Gewinnrückgang fällt größer als erwartet aus

Der weltgrößte Chemiekonzern BASF hat im abgelaufenen Jahr weniger verdient als von ihm selbst und Experten erwartet.

Der operative Gewinn ging empfindlicher zurück als vom Unternehmen selbst in Aussicht gestellt, wie die Ludwigshafener am Donnerstagabend nach Börsenschluss überraschend mitteilten. Zwar stiegen die verkauften Mengen leicht. Doch niedrigere Verkaufspreise und negative Währungseffekte belasteten. Anleger zeigten sich enttäuscht und ließen die im DAX notierte Aktie am Freitag fallen.

So bewegt sich die BASF-Aktie

Das Papier verliert via XETRA zeitweise 1,4 Prozent auf 45,87 Euro. In den vergangenen Tagen hatte der Kurs mit einem guten Lauf eine Schwäche vom Ende der Vorwoche ausgebügelt. Analyst Chetan Udeshi von der US-Großbank JPMorgan geht von weiteren materiellen Einschnitten bei den Marktschätzungen für BASF aus.

Der Konzern hat im abgelaufenen Jahr nämlich weniger verdient als von ihm selbst und von Experten erwartet. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereinflüssen habe 2025 bei 6,6 Milliarden Euro gelegen, hieß es vom Unternehmen. Die von BASF prognostizierte Bandbreite lag bei 6,7 bis 7,1 Milliarden. Zuletzt hatte der Konzern noch ein Ergebnis am unteren Ende der Spanne in Aussicht gestellt. Experten waren von 6,7 Milliarden ausgegangen. 2024 hatte der operative Gewinn noch bei 7,2 Milliarden gelegen. Den Rückgang begründete BASF mit niedrigeren Margen und negativen Währungseffekten.

Umsatz sinkt

Der Umsatz sank 2025 von 61,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf 59,7 Milliarden. Dies lag in etwa im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn voraussichtlich von 1,3 auf 1,6 Milliarden Euro. Zwar hatte BASF höhere Umbaukosten als ein Jahr zuvor zu schultern. Dafür gab es aber einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag der Beteiligung am Ölkonzern Wintershall Dea und einen Sonderertrag aus dem Verkauf des Bautenanstrichmittelgeschäfts an den US-Konzern Sherwin-Williams.

Der freie Mittelzufluss (Free Cashflow) lag bei 1,3 Milliarden Euro und damit über dem Vorjahreswert von 700 Millionen sowie den Konzern- und Expertenerwartungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei der freie Mittelzufluss durch niedrigere Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen gestützt worden.

Ende Oktober hatte Konzernchef Markus Kamieth eine massive Drosselung der Investitionen angekündigt. Betroffen war auch der Wachstumsmarkt China. Die Investitionen in den neuen Verbundstandort im südchinesischen Zhanjiang würden bei 8,7 Milliarden Euro liegen, hieß es. Das sind 1,3 Milliarden weniger als ursprünglich kalkuliert. /he

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX)

Aktien von BASF, Evonik & Co.: Chemiewerte sacken nach Experten-Warnung ab

Bildquelle: BASF

09:24 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
07:33 BASF Equal Weight Barclays Capital
06:38 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:38 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:34 BASF Neutral UBS AG
BASF 45,76

