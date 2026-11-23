BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Portfolio im Blick
|
23.11.2026 12:16:40
BASF-Aktie springt an: Konzern stösst Recycling-Geschäft ab und bündelt Kräfte bei Kathodenmaterialien
Der Markt für Batteriematerialien verspreche zwar langfristiges Wachstum, sei aber von erheblichen Markt- und Technologierisiken geprägt, sagte BASF-Konzernvorstand Anup Kothari. BASF sehe in der Fokussierung auf Kathodenmaterialien das größte Potenzial für Kundennutzen, Differenzierung und eine profitable Entwicklung, heißt es in der Mitteilung.
Überdies will der Chemieriese für zwei stillgelegte Produktionsstandorte in Finnland und den USA nach möglichen Partnern suchen, die sie nutzen können.
Der Verkauf des Batterierecyclings im Rahmen der Winning-Ways-Strategie von 2024. Damals war Battery Materials zu einem Standalone-Geschäft erklärt worden und hatte hochfliegende Ausbaupläne gestoppt.
Die BASF-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,48 Prozent auf 49,6 Euro.
DJG/rio/cbr
DOW JONES
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|
19.11.26
|BASF zieht sich bei Evonik zurück: Aktien beider Chemiekonzerne tiefer (finanzen.at)
|
30.10.26
|BASF-Aktie höher: Evonik lehnt höheres BASF-Angebot ab (finanzen.at)
|
27.10.26
|Ausblick: BASF legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.26
|BASF-Aktie unbeeindruckt: Kapazitätserweiterung für neueste Halbleitermaterialien in Taiwan (finanzen.at)
|
13.10.26
|Erste Schätzungen: BASF öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.09.26
|BASF-Aktie höher: Konzern blickt nach Indien und prüft neuen MDI-Standort (Dow Jones)
|
11.09.26
|Harbour Energy-Aktie sinkt: Kauf eigener Aktien von BASF (Dow Jones)
|
29.07.26
|BASF kündigt Aktienrückkäufe an und bestätigt stärkere Geschäftsentwicklung - Aktie fester (finanzen.at)
Analysen zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerErste Gegenbewegung läuft: ATX legt zu -- DAX trotzt globaler Tech-Skepsis -- Asien dämmt Verluste ein: Leichtes Plus in Shanghai
Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. In Fernost zeigten sich die Börsen verhalten höher.