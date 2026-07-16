BASF Aktie
WKN DE: 515100 / ISIN: DE0005151005
|Expertenstimme
|
16.07.2026 16:17:00
BASF-Aktie steigt: Berenberg passt Kursziel an
Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF nach Eckdaten von 52 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Markt dürfte die Nachhaltigkeit der gestiegenen Preise und Absatzmengen des Chemiekonzerns infrage gestellt haben, schrieb Sebastian Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung mit Blick auf die Kursverluste nach der Zahlenvorlage. Schließlich hätten sich viele Basischemikalien preislich wieder auf das Niveau vor dem Iran-Krieg eingependelt. Zudem deuteten auch die zuletzt enttäuschenden chinesischen Wachstumsdaten darauf hin, dass sich der Fokus der Anleger von iranbedingten Angebotsengpässen hin zu einem Nachfrageeinbruch verlagert hat.
Die BASF-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 0,75 Prozent auf 48,30 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
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Bildquelle: BASF SE
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