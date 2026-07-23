BASF Aktie
WKN: 936785 / ISIN: US0552625057
|Marktbedingungen
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23.07.2026 14:37:44
BASF-Aktie steigt nach Stopp von Wohnungs-Teilverkauf
Wie der DAX-Konzern BASF mitteilte, ist er nach Prüfung der Angebote und einer Bewertung zu aktuellen Marktbedingungen zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf nicht den angestrebten Mehrwert erzielen würde.
Geplant war der Verkauf von 4.400 Wohneinheiten, davon 3.300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive Gebäude verkauft werden sollten. Hinzu kamen 1.100 Eigentumswohnungen. Für die Eigentumswohnungen läuft der Verkaufsprozess weiter, für das Gesamtpaket wurde er ausgesetzt.
Die BASF-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,49 Prozent auf 49,21 Euro.
DJG/mgo/uxd
DOW JONES
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Bildquelle: BASF SE
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