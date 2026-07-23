BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 936785 / ISIN: US0552625057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Marktbedingungen 23.07.2026 14:37:44

BASF-Aktie steigt nach Stopp von Wohnungs-Teilverkauf

BASF-Aktie steigt nach Stopp von Wohnungs-Teilverkauf

BASF hat den im Februar angekündigten Verkauf von Wohnungsbeständen teilweise gestoppt.

Wie der DAX-Konzern BASF mitteilte, ist er nach Prüfung der Angebote und einer Bewertung zu aktuellen Marktbedingungen zu dem Schluss gekommen, dass ein Verkauf nicht den angestrebten Mehrwert erzielen würde.

Geplant war der Verkauf von 4.400 Wohneinheiten, davon 3.300 Wohnungen, die als Gesamtpaket inklusive Gebäude verkauft werden sollten. Hinzu kamen 1.100 Eigentumswohnungen. Für die Eigentumswohnungen läuft der Verkaufsprozess weiter, für das Gesamtpaket wurde er ausgesetzt.

Die BASF-Aktie gewinnt via XETRA zeitweise 0,49 Prozent auf 49,21 Euro.

DJG/mgo/uxd

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
BASF-Aktie steigt: Berenberg passt Kursziel an
BASF-Aktie positiv: Kontinuität im Management durch Vertragsverlängerung

Bildquelle: BASF SE

Nachrichten zu BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

mehr Nachrichten