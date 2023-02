BASF-Aktie tiefer: Rückgang bei Umsatz und Ergebnis bei BASF erwartet - BASF baut 2.600 Stellen ab und beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) dürfte auf 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro zurückgehen, wie der Chemieriese bei Vorstellung der Bilanz mitteilte.

2022 war der Gewinn - wie bereits seit Januar bekannt - um gut 11 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro gesunken. BASF war es zuletzt immer schlechter gelungen, die steigenden Kosten für Rohstoffe und Energie in Form von höheren Preisen an die Kunden weiterzugeben.

Der Umsatz wird in diesem Jahr zwischen 84 und 87 Milliarden Euro erwartet und damit unter dem Vorjahreswert von 87,3 Milliarden Euro. BASF geht von einem schwachen ersten Halbjahr aus. Aufholeffekte, insbesondere in China, dürften im zweiten Halbjahr zu einer verbesserten Ergebnissituation führen.

Für das abgelaufene Jahr sollen die Aktionäre trotz des Milliardenverlusts unter dem Strich wie im Vorjahr eine Dividende von 3,40 Euro je Anteilsschein bekommen.

2022 hatten BASF milliardenschwere Abschreibungen auf das Russland-Geschäft seiner Fördertochter Wintershall Dea tiefrote Zahlen eingebrockt. Bereits im Januar meldete BASF deshalb unter dem Strich einen Verlust von rund 627 Millionen Euro.

BASF baut 2.600 Stellen ab und schließt Anlagen in Ludwigshafen

Dem im Oktober angekündigten Sparprogramm beim Chemieriesen BASF mit einem jährlichen Volumen von 500 Millionen Euro sollen voraussichtlich rund 2.600 Stellen in Unternehmens- und Service-Bereichen, in Forschung und Entwicklung (F&E) sowie in der Konzernzentrale zum Opfer fallen. Überdies plant BASF an seinem größten Standort Ludwigshafen massive Einschnitte in der Produktion, wie das Unternehmen bei Vorlage der Bilanz mitteilte.

Anlagen, die 10 Prozent des Wiederbeschaffungswertes ausmachen, will der Konzern bis Ende 2026 stilllegen. Dadurch sollen die Fixkosten um weitere rund 200 Millionen Euro sinken. Betroffen sind unter anderem eine von zwei Ammoniakanlagen sowie die damit verbundenen Düngemittelanlagen und die erst vor wenigen Jahren in Betrieb genommene Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI.

In Ludwigshafen betreffen die Stilllegungen voraussichtlich 700 Mitarbeiter. "Wir sind sehr zuversichtlich, dass wir für die meisten der in der Produktion betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in anderen Betrieben Beschäftigung anbieten können", sagte Konzernchef Martin Brudermüller. BASF habe "höchstes Interesse", ihre Erfahrung für das Unternehmen zu erhalten.

BASF beendet Aktienrückkaufprogramm vorzeitig

Der Chemiekonzern BASF lässt sein ursprünglich bis Jahresende geplantes Aktienrückkaufprogramm vorzeitig auslaufen. Im Einklang mit den Unternehmensprioritäten für die Mittelverwendung und angesichts der gravierenden Veränderungen in der Weltwirtschaft im Laufe des Jahres 2022 habe der Vorstand entschieden, das Aktienrückkaufprogramm vorzeitig zu beenden. Bis zum 17. Februar seien Aktien im Volumen von 1,4 Milliarden Euro zurückgekauft worden, das ursprüngliche Zielvolumen habe bei bis zu 3 Milliarden Euro gelegen.

Covestro und Lanxess profitieren von Schließungen bei BASF

Von den von BASF angekündigten Produktionsschließungen haben am Freitag die Aktien zweier anderer deutscher Chemiekonzerne profitiert. Covestro und LANXESS könnten Nutznießer der Entwicklung sein, erklärte Analystin Georgina Fraser vonder Investmentbank Goldman Sachs. Während Covestro um 3,9 Prozent auf 42,98 Euro stiegen, legten Lanxess um 1,3 Prozent auf 45,37 Euro zu. BASF-Aktien büßten derweil 3,8 Prozent ein.

Die Einstellung der Produktion des chemischen Zwischenprodukts TDI durch BASF könne sich merklich positiv auf Covestro auswirken, schrieb Analystin Georgina Fraser in einer Studie. Covestro werde damit zum einzigen Großproduzenten des Stoffes in Europa. Die Schließung von Fertigungsanlagen für das Polyamid-Vorprodukt Caprolactam sei leicht positiv für Lanxess.

Via XETRA notieren die Papiere der BASF zeitweise 2,89 Prozent tiefer bei 50,66 Euro.

