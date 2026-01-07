BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Meilenstein
|
07.01.2026 16:26:42
BASF-Aktie tiefer: Startschuss für Steamcracker am neuen Verbundstandort in China
Chief Technology Officer Stephan Kothrade sprach von einem "Meilenstein". Seit dem vergangenen Herbst fährt der Chemieriese aus Ludwigshafen am Standort Zhanjiang in Südchina nach und nach die neuen Anlagen hoch. Der Steamcracker sei termingerecht in Betrieb gegangen.
Ein Steamcracker liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen an mehrere Anlagen am Standort. Hier nehmen die chemischen Wertschöpfungsketten ihren Anfang. Die Kapazität der Anlage liegt bei 1 Million Tonnen Ethylen jährlich.
Auch die petrochemischen Anlagen für Ethylenoxid und Ethylenglykol sowie Polyethylen hätten den Betrieb aufgenommen, erklärte BASF. Zhanjiang wird der drittgrößte Verbundstandort von BASF nach Ludwigshafen und Antwerpen.
Die BASF-Aktie notiert via XETRA am Mittwoch zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 44,29 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: BASF SE
Nachrichten zu BASF
|
08.01.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt BASF auf 'Buy' und Ziel auf 53 Euro (dpa-AFX)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
07.01.26
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank): Sell-Note für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
07.01.26
|BASF-Aktie tiefer: Startschuss für Steamcracker am neuen Verbundstandort in China (Dow Jones)
|
07.01.26
|BASF nimmt wichtige Großanlage in Werk in China in Betrieb (dpa-AFX)
|
06.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Hold (finanzen.at)
|
06.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels in Grün (finanzen.at)
Analysen zu BASF
|08.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|08.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|08.01.26
|BASF Buy
|Warburg Research
|17.12.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.01.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|44,32
|-0,69%
|BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|11,00
|0,00%