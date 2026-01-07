BASF Aktie

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Meilenstein 07.01.2026 16:26:42

BASF-Aktie tiefer: Startschuss für Steamcracker am neuen Verbundstandort in China

BASF-Aktie tiefer: Startschuss für Steamcracker am neuen Verbundstandort in China

BASF hat den Steamcracker seines neuen Verbundstandortes in China in Betrieb genommen und damit das Herzstück der 8,7 Milliarden Euro teuren Anlage.

Chief Technology Officer Stephan Kothrade sprach von einem "Meilenstein". Seit dem vergangenen Herbst fährt der Chemieriese aus Ludwigshafen am Standort Zhanjiang in Südchina nach und nach die neuen Anlagen hoch. Der Steamcracker sei termingerecht in Betrieb gegangen.

Ein Steamcracker liefert wichtige Basischemikalien wie Ethylen und Propylen an mehrere Anlagen am Standort. Hier nehmen die chemischen Wertschöpfungsketten ihren Anfang. Die Kapazität der Anlage liegt bei 1 Million Tonnen Ethylen jährlich.

Auch die petrochemischen Anlagen für Ethylenoxid und Ethylenglykol sowie Polyethylen hätten den Betrieb aufgenommen, erklärte BASF. Zhanjiang wird der drittgrößte Verbundstandort von BASF nach Ludwigshafen und Antwerpen.

Die BASF-Aktie notiert via XETRA am Mittwoch zeitweise 1,23 Prozent tiefer bei 44,29 Euro.

DOW JONES


Aktien in diesem Artikel

BASF 44,32 -0,69%
BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 11,00 0,00% BASF AGShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

