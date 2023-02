BASF-Aktie tiefer: Umsatzrückgang bei BASF erwartet - BASF baut Stellen ab und beendet Aktienrückkaufprogramm - Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce'

Rund zwei Drittel davon entfallen auf Deutschland, teilte der DAX -Konzern am Freitag in Ludwigshafen mit. Zudem seien weitere 700 Stellen in der Produktion im Stammwerk von Einschnitten betroffen. Den meisten Mitarbeitern soll eine Beschäftigung in anderen Betrieben angeboten werden, hieß es. Betriebsbedingte Kündigungen sind in Ludwigshafen laut einer Standortvereinbarung bis Ende 2025 ausgeschlossen. Allerdings rechne BASF in den kommenden 10 Jahren mit altersbedingten Abgängen von 1.000 Mitarbeitern jährlich, sagte eine Sprecherin. Für dieses Jahr erwartet BASF einen deutlichen Ergebnisrückgang. Die Aktie verlor im Vormittagshandel deutlich zuletzt um über 5 Prozent.

"Die Wettbewerbsfähigkeit der Region Europa leidet zunehmend unter Überregulierung", sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller laut Mitteilung. Sie leide auch immer mehr unter langsamen und bürokratischen Genehmigungsverfahren und vor allem unter hohen Kosten für die meisten Produktionsfaktoren. All dies habe bereits über viele Jahre das Marktwachstum in Europa im Vergleich zu anderen Regionen gebremst. Zusätzlich belasteten jetzt die hohen Energiepreise die Profitabilität und Wettbewerbsfähigkeit in Europa.

Im vergangenen Jahr hätte BASF 3,2 Milliarden Euro mehr für Energiekosten ausgegeben müssen als im Vorjahr, teilte das Unternehmen weiter mit. Alleine für Erdgas musste das Unternehmen 2,2 Milliarden Euro mehr zahlen. Von den Mehrkosten für Erdgas entfielen alleine 1,4 Milliarden Euro auf Ludwigshafen, trotz eines um 35 Prozent geringeren Gasverbrauchs.

Der Chemiekonzern hatte 2022 wegen der explodierenden Energiekosten in Europa und der abflauenden Konjunktur ein Sparprogramm angekündigt. Damit will das Unternehmen ab 2024 jährlich 500 Millionen Euro außerhalb der Produktion sparen, davon soll die Hälfte im Stammwerk Ludwigshafen realisiert werden. Dort beschäftigt der Konzern rund 39.000 seiner mehr als 111.000 Mitarbeiter weltweit. Schwerpunkte der Kosteneinsparungen sind Service-, Unternehmens- und Forschungsbereiche sowie die Konzernzentrale. Im Gegenzug fallen etwa 400 Millionen Euro Kosten für das Sparprogramm an.

BASF als größtem industriellen Gasverbraucher Deutschlands machen die hohen Energie- und Rohstoffkosten zu schaffen. Die Unsicherheiten wegen des Kriegs in der Ukraine, hoher Rohstoff- und Energiekosten in Europa, steigender Preise und Zinsen würden auch 2023 fortbestehen, hieß es nun. All das werde die weltweite Nachfrage belasten.

Die Maßnahmen in Ludwigshafen würden ab Ende 2026 voraussichtlich zu jährlich über 200 Millionen Euro niedrigeren Fixkosten führen, hieß es. Neben dem Kostensparprogramm ergreife BASF auch strukturelle Maßnahmen. Damit soll das Stammwerk besser für den schärfer werdenden Wettbewerb gerüstet werden. Unter anderem sollen dort eine der beiden Ammoniak-Anlagen und eine Anlage für das Kunststoffvorprodukt TDI sowie Anlagen für Vorprodukte geschlossen werden. Damit wäre dann der Leverkusener Dax-Konzern Covestro der letzte große TDI-Produzent in Europa, merkte Analystin Georgina Fraser von der Investmentbank Goldman Sachs an.

Für das laufende Jahr erwartet BASF Umsätze von 84 Milliarden bis 87 Milliarden Euro nach 87 Milliarden im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis (bereinigtes Ebit) rechnet der Konzern mit 4,8 Milliarden bis 5,4 Milliarden Euro - das wäre ein Rückgang von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei erwartet BASF ein schwaches erstes Halbjahr. Die Ergebnissituation dürfte sich in der zweiten Jahreshälfte mit Aufholeffekten insbesondere in China verbessern.

Mit dem für 2023 angepeilten operativen Ergebnis (Ebit) auf bereinigter Basis liege der Chemiekonzern im Rahmen der Markterwartungen, was mit Erleichterung aufgenommen werden dürfte, schrieb Analyst Chetan Udeshi von der US-Bank JPMorgan. Angesichts dessen und mit Blick auf die günstige Bewertung sowie die robuste Bilanz von BASF könnte allerdings die Beendigung des Aktienrückkaufprogramms wegen der trüberen Konjunktur etwas enttäuschen.

Im vergangenen Jahr fiel wegen Milliarden-Abschreibungen auf die Tochter Wintershall Dea ein Verlust von 627 Millionen Euro an. Das war weit weniger, als BASF im Januar angekündigt hatte. Da war das Unternehmen noch von einem Verlust von knapp 1,4 Milliarden Euro ausgegangen. Grund dafür seien geringere Abschreibungen auf Wintershall Dea. Die BASF-Tochter beklagt eine faktische Enteignung ihrer Beteiligungen in Russland und plant einen vollständigen Rückzug aus dem Land. 2021 hatte BASF noch rund 5,5 Milliarden Euro verdient.

Trotz eines Verlusts im vergangenen Jahr will BASF genauso viel Geld an die Aktionäre ausschütten wie für 2021. Der Vorstand plane eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie. Das eigentlich bis Ende 2023 laufende Aktienrückkaufprogramm hat BASF vorzeitig gestoppt. Anstatt bis zu drei Milliarden Euro seien nur 1,4 Milliarden Euro ausgegeben worden, hieß es. Damit hat das Unternehmen mehr Geld in der Kasse, um etwa zu investieren oder um es in den Konzernumbau zu stecken.

BASF enttäuscht Anleger - Covestro könnte profitieren

Licht und Schatten haben Analysten und Händler am Freitag mit Blick auf die Nachrichten von BASF ausgemacht. Die Kursreaktion spricht im Aktienhandel aber eine klare Sprache: Die Papiere von BASF sinken via XETRA zeitweise um 5,69 Prozent auf 49,20 Euro. Sie drohen damit aus der Konsolidierung der vergangenen Wochen zu fallen, als sie zwischen etwa 51 und 54 Euro pendelten. Als mögliche Profiteure der von BASF angekündigten Werksschließungen machten Experten derweil Covestro und LANXESS aus.

Der weltgrößte Chemiekonzern rechnet für das laufende Jahr mit einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses. Zum Jahresende sollen 4,8 bis 5,4 Milliarden Euro verdient werden. Das wäre ein Rückgang von bis zu 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen will zudem weltweit 2600 Stellen streichen und Produktionsanlagen stilllegen. Die Dividende soll indes mit 3,40 Euro stabil bleiben, ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm wird dagegen vorzeitig beendet.

Analyst Tim Jones von der Deutschen Bank nannte das Ergebnisziel von BASF für 2023 "nicht so schlecht, wie viele befürchtet hatten". Die Konsensschätzung liege mit 5,2 Milliarden Euro um 100 Millionen Euro über dem Mittelwert der von BASF in Aussicht gestellten Spanne. Größere Änderungen an den Markterwartungen sollte es folglich nicht geben. Der überraschend starke Anstieg der Barmittel auf 4,5 Milliarden Euro im Schlussquartal 2022 untermauere die für 2022 angekündigte Dividende.

"Den Chemiekonzern BASF treffen die höheren Energiepreise besonders hart", schrieb hingegen Analyst Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Der Konzern stehe unter massivem Kostendruck und treffe die richtige Entscheidung, um die Zukunft zu sichern. Weil die Energiepreise noch lange Zeit auf einem hohen Niveau bleiben dürften, lägen vor dem Unternehmen weiterhin große Herausforderungen "und vor den Aktionären schwierige Zeiten".

Gunther Zechmann vom Investmenthaus Bernstein vermutete, dass die Investoren mit Blick auf eine Erholung der Nachfrage im zweiten Halbjahr skeptisch sein dürften. Er rief aber in Erinnerung, dass BASF im vergangenen Jahr die Zielvorgaben dreimal erhöht habe.

Die von BASF angekündigten Produktionsschließungen könnten derweil zwei anderen deutschen Chemiekonzerne zugutekommen. Analystin Georgina Fraser von der Investmentbank Goldman Sachs identifizierte Covestro und LANXESS als Profiteure. So könne sich die Einstellung der Herstellung des chemischen Zwischenprodukts TDI merklich positiv auf Covestro auswirken. Covestro werde damit zum einzigen Großproduzenten des Stoffes in Europa. Die Schließung von Fertigungsanlagen für das Polyamid-Vorprodukt Caprolactam sei leicht positiv für LANXESS. Während die Aktien von Covestro via XETRA am Freitag zeitweise um 0,39 Prozent auf 41,53 Euro zulegen, gaben die Papiere von LANXESS anfängliche Gewinne wieder ab und notieren zeitweise 0,49 Prozent tiefer bei 44,58 Euro.

Baader Bank belässt BASF auf 'Reduce' - Ziel 53 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für BASF nach finalen Zahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Angesichts zuvor bekannter Eckdaten liege der Fokus wohl auf dem enttäuschenden Nettoergebnis, dem 2023er-Ausblick und dem Dividendenvorschlag, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine gleichbleibende Dividende sei besser als von ihm gedacht, sie liege aber leicht unter dem Konsens - und sie widerspreche der Maßgabe einer stetigen Steigerung. Der Ausblick liege umsatzseitig deutlich über den Erwartungen, beim operativen Ergebnis jedoch leicht darunter.

UBS belässt BASF auf 'Sell' - Ziel 40 Euro

Die Schweizer Großbank UBS hat BASF nach finalen Zahlen und einem Ausblick auf "Sell" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der im Rahmen liegenden Prognose für 2023, die mit Erleichterung aufgenommen werden dürfte, und den Vorteilen der Umstrukturierung in Deutschland stünden mittelfristig steigende Investitionen gegenüber, schrieb Analyst Andrew Stott in einer ersten Reaktion am Freitag. Kurzfristig sieht der Experte weiter Überkapazitäten in zahlreichen wichtigen Produktketten des Geschäfts von BASF mit chemischen Rohstoffen, während die Margenerholung in bestimmten Bereichen des nachgelagerten Geschäfts nur mau sein könnte, vor allem in den Feldern Oberflächentechnologien, Industrie- und Agrar-Lösungen.

